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Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'dan kat artış talepleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'dan kat artış talepleriyle ilgili açıklama Açıklaması

28.05.2021 14:14
Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'dan kat artış talepleriyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremin ardından ilçedeki ağır hasarlı binaların bulunduğu bölgelerde yeni yapılar için yüksek kat taleplerinin bulunduğunu ancak yasal olmayan taleplerin hukuki süreci uzatacağını, bunları kabul edemeyeceklerini belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremin ardından ilçedeki ağır hasarlı binaların bulunduğu bölgelerde yeni yapılar için yüksek kat taleplerinin bulunduğunu ancak yasal olmayan taleplerin hukuki süreci uzatacağını, bunları kabul edemeyeceklerini belirtti.

Belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenleyen Serdar Sandal, depremde en fazla yarayı alan ilçede ağır hasarlı yapıların yıkımı, imar düzenlemesi ve bina yenileme ve güçlendirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Bu süreçte belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerine inandıklarını bildiren Sandal, belediye olarak binaların hasar durumundan ziyade risk durumlarıyla ilgilendiklerini, binaların temeli dışındaki güçlendirme faaliyetlerine sıcak bakmadıklarını, yıkılıp yeniden yapılmalarının daha doğru olacağını düşündüklerini belirtti.

Yönetmelikler ve yetkileri çerçevesinde görev yaptıklarını ifade eden Sandal, bu süreçte sıklıkla kat artışı taleplerinin geldiğine dikkat çekti.

Sandal, şöyle konuştu:

"(Sayın başkanım bize de 2 kat fazla verirsen müteahhit hakkı çıkmış olur, zaten etrafımızda yüksek katlar var) deniyor. Şunu belirtmek isterim, söz konusu yerlerde fazladan tanınmış bir hak yok. Çünkü 10 kat üzerindeki binalarda zayiat oranları yüzde 60 ve 80'leri buluyor. Burada kimseye tanınmış ekstra bir hak ve imtiyaz olmadığını belirtmek zorundayım. Bölgenin planları 80'li yıllarda yapılmış ve yapılaşma da yüzde 90 oranında bitmiş durumdadır. Bu planlar yapılırken nüfus yoğunluğu, park, yeşil alan gibi kıstaslar baz alınarak planlanmış. Buradaki herhangi bir yoğunluk artışında bir kişi için 1 metrekare yeşil alan ayırmak zorundasınız. Bizler plan değişikliklerini yaptığımızda usul ve esaslara uygun olması gerekiyor. Farz edin ki yok saydık, ilk inceleme noktamız Büyükşehir. Yine aynı usul ve esaslar noktasından bakıp hayır diyebilir. Farz edelim evet dediler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. O hayır diyecek. Diyelim ki bakanlık da evet dedi, bu sefer odalarımız hayır diyecek."

Vatandaşlara, müşavirlik hizmeti ve müteahhit havuzu gibi hizmetler sunacaklarını ifade eden Sandal, belediye iştiraki BAYBEL şirketinin kentsel dönüşüm, tasarım, yenileme, planlama alanında çalıştığını, bu süreçte yeniden yapılacak binalarla ilgili vatandaşlara müşavirlik hizmeti vereceğini aktardı.

Başkan Sandal vatandaşlara evlerini, arsaları satmamaları için uyarılarda bulunarak, "Kesinlikle bina ve arsalarınızı satmayın. Şu an evinizi 500 bin liraya alacak kişiler üzerine 300 daha verip biten binaları 2 milyonun üzerinde satacaklar." dedi.

Sandal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı binalardaki hak sahiplerine tanınan 2 yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faiz olanağının deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekilde genişletilmesini de istediklerini sözlerine ekledi.

Serdar Sandal, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'dan kat artış talepleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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