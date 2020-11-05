Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında

05.11.2020 11:03
Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında, System.String[]

Depremden etkilenen vatandaşların bulunduğu çadırları tek tek gezen Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor.

Depremden etkilenen vatandaşların bulunduğu çadırları tek tek gezen Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor. Kronik hastalığı bulunanlara ilaç temin eden, muayene, ihtiyaca göre tansiyon ve şeker ölçümleri yapan hekimler; Kovid açısından şüpheli bulunan vatandaşları da acilen hastanelere ve ilgili birimlere sevk ediyor.

Bayraklı Belediyesi doktorları depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hekimlerin yaptığı muayene sonucunda soğuk algınlığı gibi basit rahatsızlıkların teşhisi konulup tedavisi yapılıyor, ilaçları temin ediliyor. Hastaların çevre hastanelere nakilleri yapılırken, hekimler fiziki muayene kontrolleri de gerçekleştiriyor. Uygulama kapsamında ayrıca ihtiyaca göre tansiyon ve şeker ölçümleri yapılıyor. Kovid açısından şüpheli bulunanlarla ilgili gerekli tedbirler alınarak, bilgiler acilen hastanelere ve ilgili birimlere iletiliyor. Kronik hastalığı bulunan vatandaşları da tespit eden ekipler, kullandıkları ilaçların teminini sağlıyor.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm belediye personelimiz seferberlik halinde depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere gecesini gündüzüne katarak büyük özveriyle çalışıyor. Şanslıyız ki, Bayraklı'da yaralarımızı el birliğiyle sarmak için gücümüze güç katan sivil toplum örgütlerimiz, ilçe ve büyükşehir belediyelerimiz, gönüllülerimiz var. Depremzede vatandaşlarımızın her alanda yanındayız ve en iyi şartlara sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında
Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında

Bayraklı, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi doktorları depremzedelerin yanında - Son Dakika


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