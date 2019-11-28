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Bayraklı Belediyesi Futbol A takımı sezonu açtı

7 saat önce

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği futbol A takımı sezonu açarken, etkinlikte sporculara seslenen kulüp başkanı Hamza Işık, "Sizlerden isteğimiz okuyan, yazan, sorgulayan, konuşan gençlik olmanız. Her zaman yanınızdayız. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

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Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği futbol A takımı sezonu açarken, etkinlikte sporculara seslenen kulüp başkanı Hamza Işık, "Sizlerden isteğimiz okuyan, yazan, sorgulayan, konuşan gençlik olmanız. Her zaman yanınızdayız. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği futbol A takımı, Bayraklı Belediyesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde düzenlenen törenle sezonu açtı. Programa, Kulüp Başkanı Hamza Işık, sporcular ve aileleriyle birlikte kulüp yöneticileri katıldı. Etkinlikte, altyapı ve A takım futbolcuları tek tek çağrılarak, kulüp yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Sezona 2. amatör ligde başlayacak takım sporcuları, şampiyonluk hedefiyle sezona gösteri maçıyla başladı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu kulüp başkanı Hamza Işık yaptı. 25 dakika süren maçta gençler sergiledikleri performansla göz doldurdu.


Törende sporculara seslenen Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, " Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olarak siz gençleri göstermiştir. Gençlerin sorumluluğunu üstlenerek, yolunuzu açmak, her alanda katılımcılığınızı artırmak için her zaman yanınızdayız. Sizden isteğimiz; okuyan, yazan, sorgulayan, konuşan gençlik olmanız. Susmayın! Konuşun! Haklarınızı arayın, sorun, sorgulayın. Dolayısıyla böyle bir gençlik olduğunuzda hem Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yerine getiren bir gençlik olursunuz hem de toplumun değerlerine fayda katmış oluruz. Bu dileklerimizle yeni sezonda sizlere başarılar diliyorum. Yönetim kurulu ve şahsım adına hepinize kazasız belasız bir sezon geçirmenizi ve bol şanslar diliyorum" dedi. - İZMİR

Hamza Işık, Bayraklı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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