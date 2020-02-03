Bayraklı Belediyesi ile İzmir Barosu arasında protokol - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, İzmir Barosu Başkanlığı ile imzaladığı protokolle Mansuroğlu Mahallesindeki Naz Kafe'yi 3 yıllığına İzmir Barosuna kiraladı.



Mülkiyeti Bayraklı Belediyesine ait Mansuroğlu Mahallesindeki kafeteryanın, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan İzmir Barosu tarafından kar amacı güdülmeden, kamuya hizmet amacıyla işletilmesi amacıyla protokol imzalandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel tarafından imzalanan protokol kapsamında İzmir Adliyesine yakın mevkide bulunan kafeteryadan gerek vatandaşlar, gerekse avukatlar ve avukat çalışanları faydalanabilecek. Belediye meclisi kararıyla onaylanan kiralama işleminin süresi 3 yıl olarak belirlendi. İmza töreninde konuşan Başkan Serdar Sandal, belediyeye gelir kazandıracak uygulamanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti. İzmir Barosu Başkanı Yücel ise, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti. - İZMİR