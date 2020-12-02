Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı

02.12.2020 12:43
Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, ilçe sınırları içindeki eski yapıların yıkılıp, yenilerinin yapılması için kentsel dönüşümde tarihi bir karar aldı.

Bayraklı Belediyesi, ilçe sınırları içindeki eski yapıların yıkılıp, yenilerinin yapılması için kentsel dönüşümde tarihi bir karar aldı. Depremden en çok etkilenen başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde artan talep üzerine harekete geçen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Amacımız; eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasıdır" dedi. Mecliste görüşülen önerge, oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.

Bayraklı Belediyesi Meclisi aralık ayı birinci oturumu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal başkanlığında toplandı. Başkan Sandal, meclise bir önerge sundu. Eski yapıların yıkılıp, mağduriyet yaşamadan yenilerinin yapılması için verilen önerge, imar komisyonuna havale edildi.

"Vatandaşımızın evlerini yıkıp, mağduriyet yaşamadan yeni konutlara kavuşmalarıdır"

Başkan Sandal, "Meclisimize, vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde mağduriyetlerini giderecek bir önerge sunduk ve oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonda görüşülecek ve meclisimizde onaylanacak. Büyükşehir belediyemizde de gerekli karar alındıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış olacağız. Tek amacımız; vatandaşımızın evlerini yıkıp, mağduriyet yaşamadan ve hak kaybı olmadan sağlıklı, yeni konutlara kavuşmalarıdır" dedi.

Sandal, "Bayraklılı yurttaşlarımızın bize en çok sorduğu sorulardan biri; bundan sonra az ve orta hasarlı yapılarıyla ilgili neler yapacaklarıyla ilgili konuydu. Meclisimize havale ettiğimiz kararla bugün vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderecek bir önergeyi meclisimize sunduk ve bugün oy birliğiyle kabul edildi. Komisyondan geldiği haliyle umarım büyükşehirimize, oradan da gerekli kararı aldıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış oluruz. Bundan sonraki süreç uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşımızın binalarını yıkıp daha sağlıklı konutlara ulaşmaları; çünkü 2005 yılında az hasarlı verilen binalarımız bugün depremde yıkıldı. O yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Orta hasarlı binalarımızın da güçlendirilerek yeniden oturulabilir hale getirilmesi bize göre çok doğru bir iş değil. Gerek zemin etüdü, gerek kullanılan demir ve beton kalitesi gerekse ilgili yönetmelikler gereği bu binaların bir sonraki depremde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalacağı gün gibi açık. Aldığımız bu kararın Bayraklımıza, İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı
Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı

Bayraklı, Adalet, Deprem, Sandal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei