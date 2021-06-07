Bayraklı Belediyesi'nde yürüttüğü çalışmalar 24 mahallede sürüyor - Son Dakika

Bayraklı'da ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği tüm felaketlere rağmen hız kesmiyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, serim, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle birlikte ortaklaşa 24 mahallede yürütülen çalışmalarda son olarak Muhittin Erener Mahallesi 2143 sokakta asfalt serimi yapıldı. Yamanlar, Emek, Osmangazi, Gümüşpala, Onur ve ihtiyaç olan diğer mahallelerde de asfaltlama çalışmaları devam edecek.

'İHTİYAÇ OLAN HER NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRECEK'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yenileme çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm mahallelerimizde bozulan yollara 10 binlerce ton asfalt döktük. İlçemizde kimin ne sıkıntısı varsa, hangi mahallemizde ne gibi sorun varsa kalıcı çözümler üretmek içinvar gücümüzle çalışıyoruz. Bize düşen görev; vatandaşlarımızdan topladığımız vergileri hizmet olarak geri iletmek ve ilçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde çalışmalarımız sürecek" diye belirtti.