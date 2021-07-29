Bayraklı Belediyesi'nin, yüzme kursu başladı - Son Dakika

Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında başlatılan kurslar ilçenin her mahallesinden yoğun ilgi görüyor. 1 buçuk ay sürecek kurs boyunca uzman eğitmenler yaz tatili boyunca çocuklara yüzme dersi verecek. Bayraklı sahilindeki yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursu, haftanın iki günü bir saat eğitim olarak gerçekleştirilecek.

SPORA DESTEKLER SÜRECEK

'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' vizyonu doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelere önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yüzmek isteyen çocukları Bayraklı havuzuna davet etti. Sandal, Bayraklı'da sporun her alanına desteklerin süreceğini kaydetti.

KAYIT İÇİN NE İSTENİYOR?

Kayıtlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde yapılıyor. Kayıt için Hes Kodu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi isteniyor. Cumartesi 10.00-18:00 saatleri arasında kadınlar, pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında ise aileler ( Anne, Baba, 10 Yaş Altı Çocuklar) havuzdan faydalanabiliyor. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.