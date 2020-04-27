Bayraklı Belediyesi onları unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi onları unutmadı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi onları unutmadı

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı.

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Korona virüs salgınına karşı ilçede her türlü önlemi alan Bayraklı Belediyesi, geçimini günlük kazançla sağlayan karton ve plastik toplayıcıları ile geliri olmayan, işlerini kaybeden vatandaşları unutmadı. Sokak sokak gezerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye ekipleri, çocuklara çikolata paketi, ailelere de erzak kolisi dağıtıyor.


Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki dar gelirli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçimini günlük kazançlarıyla sağlayan vatandaşlara destek olan belediye; atık kağıt, plastik ve metal eşya toplayarak geçinen ailelere gıda kolileri dağıtıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, imkanlar dahilinde her vatandaşın yanında olmaya çalışan Bayraklı Belediyesi, 24 mahallede çalışma yürütüyor. Müdürlük tarafından titizlikle belirlenen aileler tek tek ziyaret ediliyor ve her türlü ihtiyaçları not alınıyor. Ekipler daha sonra, ailelere gıda paketi götürüyor. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:07 Kaynak: İHA

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