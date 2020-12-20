Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

20.12.2020 11:04
Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ilçenin sokaklarını gezerek, sahipsiz sokak hayvanlarının mama, su ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken sokak hayvanları, Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 5 ton kuru mama, 250 kutu yaş mama dağıtımı yaptı. 3 bin hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi, 2 bin 500 vatandaşın ihbarı değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, belediye sınırları içinde yaşamlarına devam eden 581 sokak kedisi, 110 sokak köpeği kısırlaştırılarak işaretlenip, alındıkları adreslere geri bırakıldı.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından, 30 Ekim depreminden etkilenen sokak hayvanlarına bin 200 kilogram kedi-köpek kuru maması, 150 kutu da yaş mama dağıttı. Hayvansever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, AFAD, AKUT ve İzmir İtfaiyesi ile 19'u cansız toplam 80 hayvan, enkaz alanlarından çıkarıldı. Canlı kurtarılan 61 hayvanın tedavisi ve bakımları yapıldıktan sonra 30'u sahiplerine teslim edildi, 22 hayvan ise sahiplendirildi. 9'u ise yeni yuva buluncaya kadar misafir edilmek üzere AHBAP Platformu'nun çiftliğine teslim edildi. Yine depremden etkilenen 502 sokak hayvanının da tedavisi yapılarak, alındığı ortama geri bırakıldı.

Bayraklı'daki sokak hayvanlarının yalnız olmadığını ve imkanlar dahilinde her zaman ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Sokak hayvanlarına bir kap yem, bir kap su verip, muayene ve tedavilerini yapmak, onları sıcak yuvalara kavuşturmak onlar için öncelikli görevlerimizden. Hepsi bize emanet ve biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında, soğuk kış aylarında yemek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan can dostları unutmayalım" dedi. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, İzmir, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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