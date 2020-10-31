Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı

31.10.2020 11:42
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen ve Bayraklı'da binaların yıkılmasına sebep olan depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

İzmir'de meydana gelen ve Bayraklı'da binaların yıkılmasına sebep olan depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Merkez Üssü Ege Denizi olan deprem sonrası hemen olay yerine gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, acilen kriz masası oluşturarak, depremzedelerin ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Depremin ardından Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binası kriz merkezine dönüştürüldü. Başkan Sandal'ın yanı sıra sürekli enkaz alanlarını ziyaret eden CHP MYK ve PM üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, İzmir milletvekilleri, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Bayraklı Belediyesi kriz Merkezi'nde toplandı. Her milletvekilinin görevli olduğu enkazlarda depremzedelerin acil ihtiyaçları belirlenirken, Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir ve İzmir'deki ilçe belediyeleri ile çevre illerdeki belediyelerden de gelen yardımlar vatandaşlara ulaştırıldı. Sabaha kadar görev yapan Bayraklı Belediyesi ekipleri, toplanma alanlarında, parklarda, sokaklarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

6.6 büyüklüğündeki deprem anını belediye ana hizmet binasında yaşadıktan sonra acilen yıkılan binaların olduğu Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerine giden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sabahın erken saatlerine kadar alanda aralıksız görev yaptı. Kriz merkezindeki toplantılara Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş ve Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Ekipler, gece boyunca sahada ve kriz merkezinde hizmet verdi

Bayraklı Belediyesi büyük panik yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Belediyenin tüm sosyal tesisleri halkın hizmetine açıldı. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri sürerken, diğer yandan belediye ekipleri geceyi parklarda ve toplanma alanlarında geçiren binlerce vatandaşa çadır, battaniye, su, çay, kahve, ayran, sıcak çorba, pide, sandviç, ekmek, maske, dezenfektan, ayakkabı ve mobil tuvalet gibi desteklerde bulundu. Gece yarısına kadar Bayraklı'yı karış karış gezen ekipler; bir yandan dağıtım yaparken,bir yandan da ihtiyaçları belirleyip, kriz masasına ileterek anında çözüm bulunmasını sağladı.

Bayraklı Belediyesi Kriz Merkezi'ne 0232 477 20 00 telefon numarasından dahili 612-614-633 veya 638 hatları tuşlanarak ulaşılabiliyor. - İZMİR

Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı
Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi, vatandaşı bir an yalnız bırakmadı - Son Dakika


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