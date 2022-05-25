Bayraklı Belediyesinden 6 bin kişiye hasta nakil hizmeti

Bu kapsamda son 3 yılda yaklaşık 6 bin hastayı çeşitli sağlık kuruluşlarına götürüp, getiren sağlık ekipleri, zorlu hava şartları ve dik eğimli yollarda büyük özveriyle görev yapıyor.

KUSURSUZ HİZMET

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden evde doktor ziyaretine, enjeksiyon ve pansumandan tansiyon ve şeker takibine kadar farklı branşlarda hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 3 yılda 6 bin hastayı ambulansla sağlık kuruluşlarına taşıdı. Bayraklı sınırları içinde ikamet eden ve hastanelere gitmekte zorluk çeken hastalar, deneyimli sağlık personelleriyle evden hastaneye götürülürken, tedavinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Bayraklı Belediyesi Ambulans Servisi'nde 3 hasta nakil ambulansı, 7 sağlık personeli ve 4 hekimle hizmet veriliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 341 31 31 telefon numarasından randevu alabiliyor.

TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da hangi yurttaşımızın neye ihtiyacı varsa Bayraklı Belediyesi olarak yanlarında olmak asli görevlerimizin başında geliyor. Bu anlamda sağlık evlerimizde her yıl binlerce yurttaşımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın transferlerini sağlıyoruz. Toplum sağlığı ve refahı için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.