Bayraklı Belediyesinden istihdama rekor destek

Kurulduğu günden bu yana 14 bin kişinin çeşitli firmalarda işe yerleştirilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, 5 ay içinde 148 işsize yeni iş buldu. Belediye istihdam ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılan protokolle bünyesinde bir masa kurarak ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen işsizliğe çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bazı belediyeleri geride bıraktı.



Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, son 5 ayda 148 kişiyi işe yerleştirirken, çeşitli firmaların 2 bin 516 iş fırsatına da yüzlerce kişiyi yönlendirdi. İŞKUR hizmeti veren 18 belediye içinde aktif çalışmalarıyla birinci olan ve eleman arayan firmalarla görüşmelerini artıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, son 5 ayda 788 yeni iş başvurusu da aldı. Bu kapsamda toplam CV sayısı 32 bin 227'ye çıktı.



Seçim döneminden bu yana işsizlikle mücadeleyi öncelikli projelerden biri olarak ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şöyle konuştu:



"İlçemizde çeşitli noktalarda kuracağımız mesleki eğitim merkezlerimizle nitelikli eleman yetiştirerek, iş arayan yurttaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerde eğitimlerini tamamlayan vatandaşlarımızın eğitim aldıkları sektörlerde istihdamını sağlayacağız. Bayraklı, işsizliğin çok yoğun olduğu ilçelerden biri; ancak biz bunu insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Projelerimizle, girişimlerimizle, çalışmalarımızla ilçemizde işsizliği en aza indirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." - İZMİR