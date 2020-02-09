Bayraklı Belediyesinden memurlara ihale eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesinden memurlara ihale eğitimi - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinden memurlara ihale eğitimi

6 saat önce

Bayraklı Belediyesinde çalışan gerçekleştirme görevlisi memurlar ile yeni oluşturulan ihale komisyonu üyelerine ihale eğitimi verildi.

Bayraklı Belediyesinden memurlara ihale eğitimi, System.String[]

Bayraklı Belediyesinde çalışan gerçekleştirme görevlisi memurlar ile yeni oluşturulan ihale komisyonu üyelerine ihale eğitimi verildi.


Kamu ihale mevzuatı konusunda uzman akademisyen tarafından verilen eğitim, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonundaki eğitim seminerinin ilk bölümüne gerçekleştirme görevlileri, ikinci bölümüne ise ihale komisyonu üyeleri katıldı. Seminerde, kamu ihale mevzuatının temel ilke ve kuralları, ihale süreçleri, doğrudan temin uygulamaları, teknik şartnamenin hazırlanması, tekliflerin sunulma şekilleri gibi konular ele alındı.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ihalelerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına geçtiğimiz aylarda bir ihale komisyonu kurduklarını ve tüm ihaleleri canlı olarak yayınladıklarını hatırlatarak, "Son olarak ihale komisyonu üyelerine ve gerçekleştirme memurlarına yönelik bir eğitim semineri düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla her aşaması şeffaf olan ihaleler yapıyor ve bunu canlı yayınla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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