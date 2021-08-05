Bayraklı Belediyesine ait su tankeri Marmaris'te alevlerin arasında kalarak yandı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla gönderilen su tankerinin itfaiye araçlarına takviye yaptığı esnada rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin arasında kalarak yandığını, personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bayraklı Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları için iki su tankeri ve personel desteği sundu.

Yangın söndürme çalışmalarında aktif yer alan iki su tankeri, dün itfaiye araçlarına takviye yaptığı esnada rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin arasında kaldı.

Yanmaya başlayan araçlardan biri ağır hasar aldı, ikinci tankerde ise hafif hasar oluştu.

Belediye Başkanı Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlerdir devam eden yangında cansiperane çalışan arkadaşlarımızın belediyemize ait su tankeri ile itfaiye araçlarına takviye yaparken rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin arasında kaldığını öğrendim. İlk müdahalesi yapılan çalışma arkadaşlarımın sağlık durumları iyi. Büyük tehlike atlatan çalışma arkadaşlarıma ve canla başla mücadele eden tüm ekiplere Bayraklılı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Gün dayanışma günüdür, bunu da atlatacağız, yaralarımızı yine hep birlikte saracağız." ifadelerine yer verdi.