Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final

23.04.2021 10:42
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final, System.String[]

Bayraklı Belediyesi tarafından 7 gün boyunca 15 noktada düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri, Bayraklı sahilindeki muhteşem final etkinlikleriyle sona erdi.

Bayraklı Belediyesi tarafından 7 gün boyunca 15 noktada düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri, Bayraklı sahilindeki muhteşem final etkinlikleriyle sona erdi. Parklarda, açık alanlarda pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelen binlerce çocuk doyasıya eğlendi, spor yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız. Tüm çabamızı çocuklarımız için sarf edeceğiz" dedi. Başkan Sandal, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ayrıca koltuğunu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Onak'a bıraktı.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık havada tüm pandemi tedbirleri alınarak her mahallede hazırlanan 23 Nisan Şenlikleri binlerce çocuğu bir araya getirdi. Büyük coşkuyla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; kısa masal anlatımları, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla, pandomim, jonglör, illüzyon, tahta bacak gibi gösterilerle doyasıya eğlendi. Ayrıca Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, ayak tenisi, engellilere yönelik corn hole ve masa tenisi turnuvalarına bin 200 sporcu katıldı. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınırken, dezenfektan ve maske standıyla da çocuklar ve aileleri sürekli ellerini dezenfekte ederek maskelerini yeniledi. Tüm sporcular ve ailelerinin tesislere girişi, HES kodu sorgulamasının ardından güvenli şekilde sağlandı.

Bayraklı sahili çocuklarla renklendi

Şenlikler kapsamında Bayraklı sahilinde muhteşem bir final etkinliği düzenlendi. Gösterilere Başkan Sandal ve eşi Aylin Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Bayraklı ilçe yöneticileri, çocuklar ve aileleri katıldı. 7-17 yaş arası çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı programda; penaltı atışları, survivor parkuru, bowling, halat çekme, çuval ve basketbol karşılaşmalarıyla çocuklar hem eğlendi hem de şampiyonluk için yarıştı. Etkinlik sonunda dereceye giren başarılı sporculara madalya ve katılım belgesi verildi. Kısa masal anlatımları, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla, pandomim, jonglör, illüzyon, tahta bacak gibi gösterilerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Törenin açılış konuşmasında sunuşu 9 yaşındaki Ada Onak yaparken, 9 yaşındaki Tuna Uçak 23 Nisan şiiri okudu, 7 yaşındaki Muhammed Timur da İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak büyük alkış aldı. Etkinliğin kapanışında ise 'Mutlu Çocuk Şarkıları Konseri' ile şenlikler taçlandı, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Depremde hayatını kaybeden 28 çocuk unutulmadı

23 Nisan şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen uçurtma etkinliğinde 30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 çocuk anıldı. Üzerinde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu uçurtmalar, çocuklar tarafından gökyüzüyle buluşturuldu. Bayraklı sahili Türk bayraklı uçurtmalarla renklendi.

"Tüm çabamız, çocuklarımız için"

Etkinliklerin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan Sandal'a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla tek tek ilgilenip, fotoğraf çekilerek sohbet eden Başkan Sandal, "Çocuklar; sizinle bir arada olmaktan, 23 Nisan'ı beraber kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Biraz üzgünüz, çünkü milli bayramlarımızı istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 23 Nisan'ı gününde kutlayamıyoruz. Oysa milli bayramlar bizi var eden değerlerimiz. Ama size söz veriyorum çocuklar; 'Dünya çocuk ve gençlik kenti' vizyonumuzla Ulu Önder Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı Bayraklı'da tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak şekilde kutlayacağız. 19 Mayıs'ta da gençlerimizle ilgili aynı çalışmaları sürdüreceğiz. Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız. Türkiye'nin, dünyanın birçok kentinden çocuklarımız Bayraklı'ya gelecek. Hayallerini, umutlarını burada parlamentolarda konuşacak. Festivaller, bilim kültür olimpiyatları düzenleyeceğiz. Sanatın ve sporun merkezini Bayraklı yapacağız. Bunu dünyaya duyuracağız. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. 24 mahallede açacağımız kreşlerimizle, eğitim birimlerimizle pandemiden sonra da bütün çabamızı bütün çocuklarımız için sarf edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Sandal, koltuğunu Ada Onak'a bıraktı

Başkan Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca koltuğunu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Onak'a bıraktı. Başkan Sandal, "Bu makamların gerçek sahipleri geleceğin başarılı çocukları olacak. Biz de pırıl pırıl yetişen çocuklarımızı alkışlayacağız" diyerek koltuğunu temsilen devretti. 'Bayraklı'yı çocuklar yönetecek" diyerek ilk açıklamasını yapan küçük başkan Ada ise, "Serdar Başkanımız çok çalıştı. Ben daha fazla çalışıp Bayraklı'mızı daha güzel hale getireceğim" ifadelerini kullandı. Ada, konuşmasında "Bayraklı'yı başkanımızın vizyonu doğrultusunda çocuk ve gençlik kenti yapacağım. Ben de Serdar Başkanım gibi çok çalışacağım. 23 Nisan etkinlikleri ile bu süreç başladı. Çocuk meclisleri kuracağım. Bayraklı'yı çocuklar yönetecek. Bayraklı'da her çocuğun tableti ve pateni olacak. Güzel parklarımızda neşe içinde paten kayacaklar. Beni burada misafir eden Serdar Başkanıma çocuklar için yaptığı etkinliklerden dolayı bütün çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final
Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final

basketbol, 23 Nisan, Bayraklı, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam?         
10:10
Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu         
10:04
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar         
09:18
Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi         
07:49
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın         
01:26
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı         
16:41
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenlikleri'nde muhteşem final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei