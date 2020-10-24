Bayraklı, Cumhuriyet Bayramını coşkuyla karşılayacak - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel program hazırladı. 3 farklı noktada gerçekleştirilecek etkinliklerde Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisi, müzik dinletileri, çok sesli koro konseri ve halk oyunları ekibinin gösterileri cumhuriyet coşkusuna renk katacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından "Biz Cumhuriyetiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 26 Ekim Pazartesi, Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası girişinde Cumhuriyet ve Atarük konulu resim sergisi açılacak. Belediye kursiyerleri ve Ressamlar Sokağındaki ressamlar tarafından hazırlanan, 40 eserin görücüye çıkacağı 'Cumhuriyet'i Karşılıyoruz' sergisi 26-27-28 Ekim mesai saatleri içinde gezilebilecek.

27 Ekim Salı Bayraklı Sevgi Yolunda, 28 Ekim Çarşamba Haşim İşcan Caddesinde sürecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde ise 3 kişiden oluşan müzisyenlerin müzik dinletisi, çok sesli koronun konseri ve halk oyunları gösterileri sunulacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da saatler 18.00'i gösterdiğinde piyanist Yıldız Çiçek Sivri, soprano Ayşe Şener Özmen eşliğinde piyano resitali verecek. Müzik dinletisi Bayraklı Belediyesi ve TV BEK'in sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - İZMİR