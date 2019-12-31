Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti - Son Dakika

Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi, 9 ayda 30 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunarak hasta nakil ambulanslarıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek oluyor.

Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, 9 ayda 30 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunarak hasta nakil ambulanslarıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek oluyor.


Yaşlı ve yatalak durumda olan hastalara üç ambulansla hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastaları sağlık kuruluşlarına götürüp getiriyor. Evde pansumandan, tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan aile planlamasına kadar farklı branşlarda hizmet veren belediye, bu yıl 2 bin 88 hastayı da ambulansla taşıdı. Bayraklı, sınırları içinde ikamet eden ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hastalar, deneyimli sağlık personelleriyle evden hastaneye götürülürken, tedavinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 341 31 31 numaralı telefondan randevu alabiliyor.


Belediyeye bağlı sağlık personelinden oluşan ekipler, ayrıca hasta vatandaşların evlerine giderek sağlık durumlarını yakından takip ediyor. 9 ayda 118 hastayı evinde ziyaret eden ekipler, hastaların sağlık sorunlarına ilişkin bilgi alarak hasta ve hasta yakınlarına yapılması gerekenleri anlatıyor. Bayraklı'da oturan ve kronik hastalığı olan yatalak ve düşkün hastalara verilen sağlık danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyenler 353 17 32 numaralı telefondan randevu alabiliyor.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve imkanlar doğrultusunda ihtiyaçları karşıladıklarını belirterek, "Hedefimiz, tüm yurttaşlarımız için sağlıklı, yaşanabilir bir kent oluşturmak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi

Son Dakika Haberleri
17:12 Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
17:12 Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
17:12 Gaziantep'te yılbaşı öncesi 162 iş yeri denetlendi - Son Dakika
17:12 Ağrı Barosu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:11 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3) - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]