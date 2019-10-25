Bayraklı'da Afrika esintileri

Eğlence ve sporu bir arada barındıran yeni aktiviteye 6 yaş ve üzeri isteyen herkes katılabiliyor. Kayıtlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Afrika'dan Brezilya'ya getirilen ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılan müzikli spor dalı Capoeira, eğlenirken kardiyo yapma imkanı sağlıyor. Ritim duyusunu geliştiren, vücut esnekliğini artırıp, direnç seviyesini yukarı çıkaran Capoeira, hem çocuklara hem de yetişkinlere sağlıklı bir yaşam ve yeni bir sosyalleşme ortamı sunuyor.

Kurslar nerede ve ne zaman?

6-9 yaş arası kurslar Cumartesi – Pazar saat 17.00-18.00'da, 10-14 yaş arası kurslar Cumartesi – Pazar saat 18.00-19.00'da 15 yaş ve üzeri ile yetişkinler için ise Pazartesi – Cuma 20.00 – 21.30 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Merkezi Spor Salonu ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde de vatandaşların talepleri doğrultusunda kurs açılabilecek. Detaylı bilgiye Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor