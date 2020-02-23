Bayraklı'da ailelere iletişim semineri - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, aile içi iletişimi güçlendirmek, karı-koca ve çocuk ilişkisinde sorunsuz iletişim kurulmasını sağlamak, mevcut problemlere kalıcı çözümler üretmek amacıyla, 'Etkili iletişim' semineri düzenledi.



Bayraklı Belediyesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminer, Uzman Psikolog Mehtap Tamer tarafından verildi. Etkinliğe bölgede yaşayan ilçe sakinleri ilgi gösterdi.



Mutlu bir ailenin formülünün başarılı iletişimden geçtiğini vurgulayan Tamer, "Karşımızdaki kişiyi olumsuz eleştirmeyi bırakmalıyız. Onun yerine, dinlerken tüm dikkatimizi o kişiye vermeliyiz. İstemediği halde çözüm yolları gösterip, öğüt vermeye çalışmak bize başarılı sonuçlar vermeyecektir. Dolayısıyla dayatmayla bazı şeyleri değiştirmeye çalışmamalıyız. Teknik bir dil kullanarak karşımızdaki kişinin endişelerini dikkate aldığımızı göstermeliyiz. Bir konu ile ilgili görüşlerimizi bildirirken de kavga gürültüyle değil, konu hakkında birbirimizi dinleyerek, saygı çerçevesinde fikirlerimizi ortaya çıkarmalıyız" dedi. - İZMİR