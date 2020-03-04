Bayraklı'da Alzheimer semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da Alzheimer semineri - Son Dakika

Bayraklı'da Alzheimer semineri

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen Alzheimer semineri yoğun ilgi görürken, programda hastalık belirtileri, yaşanan sorunlar ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen Alzheimer semineri yoğun ilgi görürken, programda hastalık belirtileri, yaşanan sorunlar ve tedavi yöntemleri konuşuldu.


Bayraklı Belediyesi, İzmir Kent Konseyi Çevre Sorunları ve Sağlık Çalışma Grubu ile iş birliği çerçevesinde Alzheimer semineri düzenledi. Hastalık belirtilerinin, yaşanan sorunların ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.


Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binasında yoğun katılımla gerçekleşen seminere, Nörolog Doktor Aysel Gürsoy, konuşmacı olarak katıldı. Sunumunda Alzheimer ve zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması olan demans (bunama) hastalığı ile buna bağlı olarak hastaların karşılaştıkları sorunları anlatan Gürsoy, tedavi yöntemleriyle ilgili de önemli bilgiler verdi. Türkiye'de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası, yaklaşık 1 milyon demans hastası bulunduğu ifade eden Gürsoy, bu hastalıkların belirtilerini şöyle sıraladı:


"Kısa süreli önemli hafıza kaybı, aşina olunan işleri yaparken zorluk yaşamak, yazma ve konuşmada oluşan yeni sorunlar, zaman ve yer karışıklığı, yanlış veya zayıf kararlar, soyut düşünmeyle ilgili sorunlar, eşyaları yanlış yere koyma ve adımları takip edememe, ruh hali ve davranışlarda değişimler, görsel imajları ve mekansal ilişkileri anlamada zorluk, sosyal aktivitelerden geri çekilme."


Hastalıkların ileri yaş, obezite, sigara kullanımı, düzensiz uyku, tansiyon bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini dile getiren Gürsoy, doktor teşhisinden sonra hastalığın düzeyine göre tedavi yönteminin belirlendiğini belirtti. "Hayatın içinde ol, Alzheimer olma" sloganıyla düzenlenen etkinlik sonunda katılımcılara değerlendirme formu dağıtılarak, görüşleri soruldu. - İZMİR

Kent Konseyi, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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