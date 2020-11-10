Bayraklı'da Atatürk'e depremzedelerden duygulu anma - Son Dakika

Bayraklı'da Atatürk'e depremzedelerden duygulu anma

BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde, İzmir'in Bayraklı ilçesinde anıldı.

BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde, İzmir'in Bayraklı ilçesinde anıldı. Depremzede vatandaşlar saatler 09.05 geçtiğinde çadırkentlerde ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Sevgi Yolu girişindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunumuna Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Ege Ordusu Komutanlığı'ndan Bülent Akbaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve bürokratları, askeri erkan, gaziler, sivil toplum örgütleri başkan ve üyeleriyle vatandaşlar katıldı.İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreminin ardından Bayraklı'nın farklı bölgelerinde çadırda yaşamını sürdüren depremzedeler de anmaya katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ellerinde Türk bayraklarıyla depremzede vatandaşlar, belediye görevlileri, AFAD çalışanları ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri çadır kentlerde saygı duruşunda bulundu.



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