Bayraklı'da Babalar Günü etkinlikleri

Cumartesi satranç şöleninde karşı karşıya gelen babalar ve çocukları Pazar günü ise futbol müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar çuval, halat çekme ve penaltı atışları gibi yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdi. Satranç şölenine katılarak, babaların gününü kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu tür etkinlikleri Bayraklı'nın tamamına yayıp, daha da büyüteceğiz ve hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

SATRANÇ ŞÖLENİNDE 160 KATILIMCI YARIŞTI

Satranç şöleni 3 ayrı kategoride yapıldı. 160 kişinin katıldığı etkinlikte babalar ve çocukları 5 tur İsviçre sistemi ile 25 dakika hızlı satranç oynadı. Çocukları satranç turnuvalarına hazırlamak, aileleriyle birlikte satrançla dolu keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik gün boyu sürdü. Turnuvanın hakemliklerini Hasan Karaköse, Sema Yelbuğa, Gönülden Seda Alev, Firdevs Can Kömürcüoğlu ve Cemre Ertöz yaptı. Turnuvanın birincisi Atınç - Toprak Darilden ailesi oldu. Serhat - Deniz Doğan ailesi ikinci, Ebru - Robin Semet ailesi üçüncülüğü kazandı. Açık kategoride ise birinci Cevdet Kaşıkçı, ikinci Çağrı Hakim Yıldız, üçüncü de Mustafa Kerim Özber oldu. 8 yaş altı yarışmacılar ise derecelendirilmedi. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper dereceye giren yarışmacılara madalya, satranç takımı ve kuplarını verdi.

BABALAR ÇOCUKLARIYLA FUTBOL OYNADI

Bayraklı Belediyesi'nin bir diğer babalar günü organizasyonu ise Pazar günü Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Spor Müdürlüğü babalar ve çocuklarını futbol organizasyonunda bir araya getirdi. 4'e bölünen futbol sahasında toplamda 16 takımda babalar çocuklarıyla kıyasıya mücadele etti. Çocuklar maç seremonisinde babaların ellerini öperek maça başladı. Bayraklı'nın hemen hemen her bölgesinden gelen baba ve çocuklar 15'er dakikalık gösteri maçlarını tamamladıktan sonra penaltı atışı, halat çekme ve çuval yarışı gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi. Bu anlamlı etkinliğe LÖSEV de bir takımla katıldı. Etkinlik sonunda günün anısına çocuklar için hazırlanan 7'den 70'e çocuk, kültür ve edebiyat dergisi dağıtıldı.

'HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

Satranç etkinliğinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Turnuvamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız, sağ olun var olun. Öncelikle çocuklarımızın annelerini ve babalarını bu turnuvaya katıldıkları için özellikle kutlamak istiyorum. Çok coşkulu bir ortam. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi birazcık daha büyütüp, güzelleştirip, eksiklerimizi telafi ederek daha güzel organizasyonlarda yine beraber oluruz. Artık satranç bir oyun olmaktan ziyade spor olarak kabul edilen bir alan. Ve bunu Bayraklı'nın tamamına yayarak, hep birlikte daha güzel işlere imza atarız diye düşünüyorum" dedi.