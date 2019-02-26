Bayraklı'da Chp Ve İyi Parti Tek Yürek

Görüşmede CHP ve İyi Parti'nin Bayraklı'da tek yürek çalışmalar yaptığı vurgulanırken İyi Parti Bayraklı İlçe Başkan Adayı Erdinç Çobanoğlu, " Millet ittifakının adayı Serdar Sandal'a sokakta büyük ilgi ve destek var. Bayraklı'nın her noktasında CHP ve İyi Parti, tek yürek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranıyla Serdar Sandal'ın başkanlığa seçileceğine inancımız tam" dedi.

Millet ittifakının Bayraklı Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Sandal,yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde İyi Parti ilçe yöneticilerini ağırlayan Sandal, daha sonra sırasıyla Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu, Diyarbakır Erenler Derneği, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Doğançay seçim bürosunun açılışını yapan Sandal, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcileri ile de buluşarak, başkan seçildiğinde hayvan haklarına saygılı olacaklarına dair bir protokol imzaladı. Protokol imza törenine HAYTAP gönüllüleri ile birlikte katılan "Bella" ismindeki sevimli köpek ise, ilgi odağı oldu.

ARKAMIZDA TUNÇ GİBİ BAŞKAN VAR

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile İyi Parti İlçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Serdar Sandal, Bayraklı için çok önemli projeler hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde bu projeleri kamuoyuna tanıtacaklarını vurguladı.Sandal şöyle konuştu:

"Bayraklımız için çok önemli projelerimiz var. Mesela Bayraklı'nın denizle bağlantısını koparan demiryolunun yeraltına alacağız. Bunun dışında önemli finansman gerektiren çok özel projelerimizi açıklayacağız. Size bir müjde vereyim. Büyükşehir Adayımız Tunç Soyer ile bir araya geldik ve 5 büyük projemiz için kendisinden destek söz aldık. Bu dönem arkamızda öyle devasa bir güç var ki Bayraklı bu projelerle tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapacağız. Yani arkamızda "tunç" gibi bir başkan var".