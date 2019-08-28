Bayraklı'da coşkulu sünnet şöleni

Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Ailelerinin mutlulukları yüzlerine yansırken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'da minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bayraklı Belediyesi'nin, her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlikte bu yıl 78 çocuk için unutamayacakları bir sünnet şöleni düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Gecede illüzyon gösterileri ve yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Kendileri için organize edilen geceyi eğlenerek, oyunlar oynayıp, dans ederek, pasta kesip, kınalar yakarak büyük heyecan ve mutlulukla geçiren çocuklar unutulmayacak bir gün yaşadı. Etkinlik sonunda Başkan Serdar Sandal ve meclis üyeleri çocuklara kol saati hediye etti. Program boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi.