Bayraklı'da coşkulu sünnet şöleni
1 saat önce
Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu.
Bayraklı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu. Bayraklı Havuz Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Ailelerinin mutlulukları yüzlerine yansırken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal
da minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Bayraklı Belediyesi'nin, her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlikte bu yıl 78 çocuk için unutamayacakları bir sünnet şöleni düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Gecede illüzyon gösterileri ve yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Kendileri için organize edilen geceyi eğlenerek, oyunlar oynayıp, dans ederek, pasta kesip, kınalar yakarak büyük heyecan ve mutlulukla geçiren çocuklar unutulmayacak bir gün yaşadı.
Etkinlik sonunda Başkan Serdar Sandal ve meclis üyeleri çocuklara kol saati hediye etti. Program boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi. - İZMİR
Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak 1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi