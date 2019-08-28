Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da coşkulu sünnet şöleni
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Bayraklı'da coşkulu sünnet şöleni

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu.

Bayraklı'da coşkulu sünnet şöleni, System.String[]
Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu. Bayraklı Havuz Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Ailelerinin mutlulukları yüzlerine yansırken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bayraklı Belediyesi'nin, her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlikte bu yıl 78 çocuk için unutamayacakları bir sünnet şöleni düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Gecede illüzyon gösterileri ve yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Kendileri için organize edilen geceyi eğlenerek, oyunlar oynayıp, dans ederek, pasta kesip, kınalar yakarak büyük heyecan ve mutlulukla geçiren çocuklar unutulmayacak bir gün yaşadı.

Etkinlik sonunda Başkan Serdar Sandal ve meclis üyeleri çocuklara kol saati hediye etti. Program boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi. - İZMİR
Serdar Sandal, Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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