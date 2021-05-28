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Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi - Son Dakika

Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi

28.05.2021 15:03
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşüm kredisi hakkında Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulunarak, "Yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan;

İZMİR'in Bayraklı ilçesi Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşüm kredisi hakkında Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulunarak, "Yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan; 2 yılı ödemesiz, 18 yıl sıfır faiz uygulamasını deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim 2020'de kentte meydana gelen ve en çok Bayraklı'yı etkileyen depremden sonra yaptıkları çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Sandal, kentsel dönüşüm kredisi hakkında Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulundu. Sandal, yenilenecek konutların imar plan notlarına itiraz edeceğini söyleyerek, "Pandemiyle belirginleşen ekonomik sıkıntılarımız depremde zirve yaptı. Bayraklı'daki yurttaşlarımız adına, riski binaların yıkılıp yeniden yapılması sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan; 2 yılı ödemesiz, 18 yıl sıfır faiz uygulamasını deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum. Yapılabilir bir iş mi? Evet, yapılabilir bir iş" dedi.

'MAĞDURİYETLERİ ARTIRMAYIN'İzmir Şehir Plancıları Odası'na da çağrıda bulunan Sandal, "Depremde zarar gören vatandaşlarımızın ekonomik ve psikolojik durumunu göz ardı edip, internetten sağlanan bilgilerle mevzuatı gerekçe gösterip mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini bir kat daha artırmayın. Bayraklı'da Adalet, Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Soğukkuyu mahallelerindeki yurttaşlarımızın çoğu emekli, gelir durumları sınırlı. Bu yurttaşlarımız farklı bir şey istemiyor, en azından mevcut metrekarelerin korunması ile ilgili talepleri var. Hukuki gerekçelerle lütfen bu mağduriyetleri artırmayın" diye konuştu.'GÜÇLENDİRMEYE SICAK BAKMIYORUZ'Bayraklı Belediyesi olarak binaların hasar durumundan ziyade risk durumlarıyla ilgilendiklerini belirten Sandal, "Hasar durumu gözlemsel bir şey. Geçmişte örneklerini gördük. Az hasarlı görünen bina depremde yıkıldı. Hasar durumu tabi ki önemli ama bizi asıl ilgilendiren iş binaların riskli olup olmadığı. Bu nedenle temel önceliğimiz binaların risk analinizi yapıp ve riski binaların bu dönüşüme dahil edilmesini sağlamak. Diğer tartışmalı noktalardan biri orta hasarlı binalarla ilgili binaların güçlendirilmesi süreci ile ilgili çalışmalar. Bayraklı'daki zemin incelendiğinde 7.5  ile 10 metre arasında farklı jeolojik dönemlerde denizin gelgitleriyle oluşmuş bir katman ve 25 metreye kadar sıvılaşma zemini çok yüksek bir zeminden bahsediyoruz. Doğal olarak deprem öncesi yapılan bu konutların temelle ilgili ciddi problemleri var. Binanın temeli dışındaki güçlendirme faaliyetlerine Bayraklı Belediyesi olarak sıcak bakmıyoruz. Binaların yıkılıp yeniden yapılmasıyla daha kullanışlı konutların elde edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.'EVİNİZİ, ARSANIZI SATMAYIN'Vatandaşlara evlerini, arsaları satmamaları için uyarıda bulunan Sandal, şunları söyledi: "Çok zor günler geçiriyoruz. İşimiz, ekmeğimiz vardı. Gündelik hayatımıza sevdiklerimizle devam ederken işimizden evimizden sevdiklerimizden olduk. Bütün yurttaşları sağduyulu olmaya çağırıyorum. Kesinlikle bina ve arsalarınızı satmayın. Şu an evinizi 500 bin liraya alacak kişiler üzerine 300 daha verip biten binaları 2 milyonun üzerinde satacaklar."MÜTEAHHİT HAVUZU VE MÜŞAVİRLİK HİZMETİVatandaşlara, müşavirlik hizmeti ve müteahhit havuzu gibi hizmetler sunacaklarını söyleyen Sandal, "Belediye şirketlerimizden BAYBEL A.Ş.'nin tüm faaliyetlerini sıfırlayıp yeni bir şirkete dönüştürdük. BAYBEL şirketimiz, bundan sonra; kentsel dönüşüm, tasarım, yenileme planlama sanayi ve ticaret şirketi olarak planlandı. Şirketimizle, vatandaşlarımıza bu süreçte yıkılıp yeniden yapılacak binalarla ilgili vatandaşlarımıza müşavirlik hizmeti vereceğiz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her noktada yanında olacağız. Şirketimiz analiz sürecinde vatandaşlarımızın temel sorunları için gerekli yönlendirmelerin tamamında aktif rol alacak. Bayraklı Belediyesi olarak ağırlıklı A sınıfı müteahhitlerden oluşan bir müteahhit havuzu oluşturacağız. Vatandaşlarımıza önerimiz; bu havuzdan yararlanarak projelerini oluşturmaları. Çünkü bu havuz bünyesindeki tüm müteahhit arkadaşlarımızdan teminat mektubu alacağız. Sıkıntıların farklı alanlara kaymaması ile ilgili bir önlem almış oluyoruz" dedi.KAT ARTIŞI TALEPLERİ MEVCUTYasa, yönetmelikler ve yetkileri çerçevesinde görev yaptığının altını çizen Sandal, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızdan ağırlıklı olarak gelen sorulardan biri yüksek katlarla ilgili. Şunu belirtmek isterim; söz konusu yerlerde fazladan tanınmış bir hak yok. Çünkü 10 kat üzerindeki binalarda zayiat oranları yüzde 60 ve 80'leri buluyor. Burada kimseye tanınmış ekstra bir hak ve imtiyaz olmadığını belirtmek zorundayım. Bölgenin planları 80'li yıllarda yapılmış ve yapılaşma da yüzde 90 oranında bitmiş durumdadır. Bu planlar yapılırken nüfus yoğunluğu, park, yeşil alan gibi kıstaslar baz alınarak planlanmış. Buradaki herhangi bir yoğunluk artışında bir kişi için 1 metrekare yeşil alan ayırmak zorundasınız. Bizler plan değişikliklerini yaptığımızda usul ve esaslara uygun olması gerekiyor. Farz edin ki yok saydık; ilk inceleme noktamız Büyükşehir Belediyesi. Yine aynı usul ve esaslar noktasından bakıp, 'Hayır' diyebilir. Farz edelim evet dediler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. Bu defa o 'Hayır' diyecek. Diyelim ki bakanlık da 'Evet' dedi. Bu defa odalarımız 'Hayır' diyecek."

Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi
Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi

Serdar Sandal, geri dönüşüm, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da deprem bölgesindeki riskli binalar için kredi talebi - Son Dakika


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