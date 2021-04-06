Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva - Son Dakika

Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva

06.04.2021 12:17
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki başarılı futbolcu Malik Tahirler anısına futsal turnuvası düzenledi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki başarılı futbolcu Malik Tahirler anısına futsal turnuvası düzenledi. Bayraklı'dan 12 takımın katıldığı etkinlikte, şampiyon Soğukkuyu Spor Kulübü oldu.

İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler unutulmadı. Bu kapsamda 28 yaşında futbolcu anısına futsal turnuvası düzenlendi. Turnuva boyunca tüm sporcuların HES kodu sorgulaması yapılırken, tesiste maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

Turnuvayı Soğukkuyu Spor Kulübü kazandı

Turnuvada Bayraklı Amatör Kulüpleri Birliği de gösteri maçı yaptı. Hemen ardından İzmir Osmangazi Spor Kulübü ile 1925 Manavkuyu Spor Kulübünün karşılaştığı yarı final mücadelesinde, maçın galibi İzmir Osmangazi Spor Kulübü 3'üncülüğü kazandı. Finalde ise Soğukkuyu Spor Kulübü ile Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakadan penaltılar sonucu galibiyetle ayrılan Soğukkuyu Spor Kulübü futbol takımı, Malik Tahirler Futsal Turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal kupa ve madalya takdim etti. Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar, kulüp başkanları ile hakemlere de katılımlarından dolayı plaket verildi. Turnuva sonunda ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü temsilcileri Başkan Sandal'a Karşıyaka forması hediye etti.

Malik Tahirler'in ağabeyinden teşekkür

Depremde hayatını kaybeden Malik Tahirler'in abisi Tayfun Tahirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başta Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal olmak üzere bizi onurlandıran, gururlandıran ve bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya Başkan Sandal'ın yanı sıra; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, futbolcu Malik Tahirler'in ailesi, meclis üyeleri, muhtarlar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve yöneticileri, Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticileri, ilçe dışındaki Amatör Spor Kulüpleri birlik başkanları, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, Bayraklı AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Gaffar Akkel, Bayraklı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sporseverler katıldı. - İZMİR

Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva
Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva

Bayraklı, Şampiyon, Futsal, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"         
13:02
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik         
11:27
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama         
11:20
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları "Narlı" ve "Vezir" tescillendi         
10:08
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 13:13:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı'da depremde hayatını kaybeden futbolcu için anlamlı turnuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei