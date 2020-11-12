Bayraklı'da depremden etkilenen sokak hayvanlarına 1 buçuk ton kuru mama - Son Dakika

İzmir'de, depremde yaralanan veya evsiz kalan evcil hayvanlar ile sokak hayvanları sahipsiz bırakılmadı. Yapılan iş birliği kapsamında, 1 buçuk ton mama Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayraklı Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve online alışveriş firması Getir depremden etkilenen sokak hayvanları için iş birliği yaptı. Alışveriş firmasıyla çalışma yürüten HAYTAP, başlatılan kampanyadan elde edilen gelirle 3 ton kuru mama satın aldı. Bunun yarısı Seferihisar'a, diğer yarısı da Bayraklı'ya gönderildi. Bursa'da faaliyet gösteren fabrikadan yola çıkan yardımlara Bursa Büyükşehir Belediyesi de lojistik destek verdi ve ayrıca 150 kilogram kuru kedi maması yardımında bulundu. Hayvanlara iletilmek üzere hazırlanan yardım kamyonundaki 1 buçuk ton kuru mama, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Depremden etkilenen sokak hayvanlarının yardımına koşan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Burada enkazdan çıkarılan deprem bölgesinde bulunan sakat, kazalı hayvanların hepsinin tedavisi bakım evinde yapıldı. Bayraklı Belediyesi Veteriner Hekimlerimiz destek verdi. Özel klinikler de Klinisyen Derneği ve İzmir Veteriner Odası desteğiyle kliniklerini açtı. Gerçekten önemli ve güzel bir çalışma oldu. Sahadaki gönüllülerle birlikte uyum halinde çalışarak sokak hayvanlarımıza, deprem mağdurlarına destek veren, can dostları yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR