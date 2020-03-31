Bayraklı'da dev korona virüs ekibi sahada - Son Dakika
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Bayraklı'da dev korona virüs ekibi sahada

6 saat önce

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren, korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alan Bayraklı Belediyesi, bu amaçla kurduğu dev ekiple, vatandaşların sağlığı için gece-gündüz çalışıyor.

Bayraklı'da dev korona virüs ekibi sahada, System.String[]

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren, korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri alan Bayraklı Belediyesi, bu amaçla kurduğu dev ekiple, vatandaşların sağlığı için gece-gündüz çalışıyor. Salgınla mücadele için yoğun mesai harcayan personele teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Böylesi bir süreçte, çalışanlarımız tüm riskleri göğüsleyerek, üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Onlara minnet borcumuz var. Tüm amacımız Bayraklı halkının sağlığını koruyup, ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermek" dedi.


Korona virüs salgınına karşı, ilçenin tüm noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri; bir yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılarken, bir yandan da vatandaşa sağlık hizmeti veriyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarına da her gün mama dağıtıyor. Korona virüs salgınına karşı görev yapan ekiplerle, hizmet binası önünde bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışanlara seslendi.


Olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurgulayan Başkan Sandal, şöyle devam etti: "Virüsle mücadelenin iki önemli noktası var. Birincisi dayanışma, ikincisi bilim. Bilimin ışığında; tüm kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerimizle birlikte bu mücadelenin bir parçası olarak çalışıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, olağanüstü tedbirler aldık ve tüm personelimizi, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda görevlendirdik. Tüm arkadaşlarımız da verdiğimiz görevleri, sorumluluk bilinci içinde yerine getirdi. Sağlık çalışanları dışında bugün belki de en büyük risk altında bulunanlar, belediye çalışanlarıdır. Bu nedenle, sahada görev yapan tüm arkadaşlarımıza bir minnet borcumuz var. Belediye başkanı olarak hepinizle gurur duyuyor, bu özverinizden dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum."


Bayraklı'da her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Başkan Sandal; temizlikten sağlığa, eğitimden sosyal yardımlara kadar yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: "İlk etapta binlerce broşür bastırıp virüse karşı yurttaşlarımızı uyardık. Tüm kültür, sanat ve spor etkinliklerimizi hemen iptal ettik. Kurslarımızı erteledik. Kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Kurduğumuz ekiplerle tüm oyun parklarını, okulları; cami, kilise, cemevi gibi tüm ibadethaneleri, spor tesislerini, yurtları ve kamu binalarını temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokakları, dolmuş ve taksi duraklarını, araçların içini, iş yerlerini, çöp kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. 65 yaş üstü yurttaşlarımız için bir İletişim Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Hafta sonu da açık olan merkezimizi arayan 65 yaş üstü tüm yurttaşlarımızın market ve pazar alışverişlerini belediye ekiplerimiz yapıyor. BAYSEM'de eğitim gören 940 öğrencimiz için de uzaktan online eğitim başlattık. Bu süreçte sokak hayvanlarını unutmadık. Onlar için her gün kedi ve köpek maması dağıtıyoruz."


Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi güçlükler yaşayan vatandaşlara da sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Sandal, "Günübirlik kazançla çocuklarının rızkını götüren yurttaşlarımız şu an çaresizlik içinde. Bunun da sorumluluğu bizim üzerimizde. Bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gerekli gıda malzemesini sağlayacağız. Gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda destek paketlerini de ulaştırma sözü veriyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı, Türkiye, Sandal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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