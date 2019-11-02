Bayraklı'da

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftasında Uzman Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız'ın katılımıyla bir eğitim semineri düzenledi.



Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğretmenleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Özel İzmir Dost Psikoloji Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü Uzman Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız, disleksi hakkında katılımcılara bilgi verdi.



"Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değil, farklılıktır" diyerek disleksinin psiko eğitim ile çözülebileceğine dikkat çeken Ayyıldız, "Öğretmenlerin ve ailelerin bu durumu fark etmesi ve fark ettiği gibi de bir uzmana başvurması gerekmektedir. Fark edilmesine rağmen önemsenmeyen, zamanında müdahale edilmeyen durumlarda akademik başarısızlık artarak buna bağlı psikolojik sorunlar büyür ve kişinin okul hayatını terk etmesine, davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur. Özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği değildir ve bununla karıştırılmamalıdır" dedi.



Eğitim seminerinin sonunda Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürü Selda Arslan, Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız'a çiçek sunarak plaket takdim etti. - İZMİR