Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da Gelenek 8'İnci Yılında

Bayraklı'da Gelenek 8'İnci Yılında

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek geleneksel Deve Güreşi Festivali 10 Mart Pazar günü saat 10.00'da Smyrna Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Bayraklı'da Gelenek 8'İnci Yılında, System.String[]

Her yıl birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan ve binlerce vatandaşın ücretsiz katıldığı festival yine renkli görüntülere sahne olacak.

Bayraklı'da bu yıl 8'inci kez düzenlenecek Geleneksel Deve Güreşi Festivali yine İzmir'in çeşitli ilçelerinden binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 10 Mart Pazar günü saat 10:00'da Smyrna Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlik için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, vatandaşları keyifli bir gün geçirmek için festivale davet etti. Festivale İzmir'in yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa'dan develer katılacak.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Bayraklı'da 8 yıldır bir geleneği sürdürdüklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, " Bu geleneğe sahip çıkan Bayraklı halkı ve İzmirliler festival havasında bir gün geçiriyor. Vatandaşlarımız hem mangalını yapıyor hem de güreşleri izliyor. Bizim güreşlerimizde kan, vahşet, gözyaşı yok. Develer güreşecek, geleneklerimiz sürecek. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:42 Kaynak: Bültenler

Bayraklı, Güncel
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