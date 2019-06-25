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Bayraklı'da hayvanseverlere 'görevli belgesi'

1 saat önce

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanların korunması, sorunlarının giderilmesi ve onların yakından takip edilmesi için yerel hayvanları koruma görevlisi eğitimi verdi.

Bayraklı'da hayvanseverlere 'görevli belgesi', System.String[]
İzmir'de Bayraklı Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanların korunması, sorunlarının giderilmesi ve onların yakından takip edilmesi için yerel hayvanları koruma görevlisi eğitimi verdi. 23 kişinin katıldığı etkinlik sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan tüm hayvanseverlere belge verildi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen eğitimlere katılım artıyor. İlçenin farklı bölgelerinde yaşayan birçok hayvanseverin ilgi gösterdiği yerel hayvanları koruma görevlisi eğitimi kapsamında gönüllüler, bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesiyle ilgili sorunların çözümü noktasında Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iş birliği yaparak birlikte hareket edecek. Hayvanların korunmasını amaçlayan proje kapsamında düzenlenen eğitim programında 23 hayvansevere; hayvanları koruma yolları, hayvan davranışı, bakımı, beslenmesi, hasta hayvanların tanınması gibi konularda eğitim verildi. Osmangazi hizmet binası meclis salonunda düzenlenen ve iki gün süren eğitimde hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması konularında da detaylar anlatıldı. Etkinlik sonunda sınava katılan 23 kişi yerel hayvan koruma görevlisi sınavını başarıyla geçti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokak hayvanları konusunda oldukça duyarlı olduklarını vurgulayarak, "Hayvanların korunması noktasında herkese görev düşüyor. Bizler de bu görevde vatandaşlarımızın daha bilinçli olmalarını sağlamak için veteriner hekimlerimizle birlikte eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye belirtti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
İzmir, Bayraklı, Güncel
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