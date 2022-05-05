Bayraklı'da 'Hıdırellez' şenlikle kutlanacak - Son Dakika
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Bayraklı'da 'Hıdırellez' şenlikle kutlanacak

05.05.2022 17:33
Bayraklı'da 'Hıdırellez' şenlikle kutlanacak

Bayraklı Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellez'i Doğançay'da düzenlenecek şenlikle kutlayacak. 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlik; spor müsabakaları, müzik ve danslarla renkli görüntülere sahne olacak.

Baharın coşkuyla karşılanacağı 5 Mayıs'ta Doğançay Köy Meydanı'ndaki etkinlikler kapsamında 10:30'da stantlar kurulacak. 15:00'da Spor Müdürlüğü tarafından bowling, basketbol ve penaltı atışları ile çuval yarışmaları düzenlenecek. 16:00'da Hıdırellez korteji Tahta bacak, maskot, jonglör, palyaço ve Roman Orkestrası eşliğinde yürüyüş yapacak. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Roman Ekibi 16:30'da gösteri sunacak. 20:30'da Erkut Özkan ve Bahar Almaç konser verecek. 21:30'da ise halk müziğinin sevilen sanatçısı Ali Ekber Eren sahne alacak.

HERKESİ FESTİVALE BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Baharın hepimize bolluk, bereket ve huzur getirmesi diliyorum. Birlik ve dayanışma içinde kutlayacağımız Hıdırellez festivalimizde bu coşkuya ortak olmak için, tüm Bayraklılı yurttaşlarımızı 5 Mayıs Perşembe günü Doğançay'daki etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Hıdırellez, basketbol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da 'Hıdırellez' şenlikle kutlanacak - Son Dakika

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