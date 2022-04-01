Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır

01.04.2022 10:30
Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle ilçedeki ibadethaneleri temizlemeye başlayan Bayraklı Belediyesi, camilerde ay boyu sürecek hijyen çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda camiler ramazan ayı boyunca ve bayram sonrasında ekipler tarafından temizlenecek, vatandaşlara hijyenik ortamda ibadet imkanı sunulacak.

KÖŞE BUCAK DEZENFEKSİYON

Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlatan Bayraklı Belediyesi, vatandaşların ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede ilçe genelindeki camiler baştan sona temizlendi, köşe bucak hijyen sağlandı. Camilerdeki dezenfeksiyon çalışmalarının Ramazan Ayı boyunca ve bayram sonrasında da süreceği belirtildi. İbadethaneler sıra ile temizlenecek, vatandaşlara daha hijyenik ortamlarda ibadet etme imkanı sağlanacak.

"BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR DİLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Düzenli olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliklerini Ramazan Ayı dolayısıyla hızlandırdık. Bayram sonrasına kadar da ilçemizdeki tüm ibadethanelerimizi temizleyip, dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilir. Ramazan Ayının tüm İslam alemine barış, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Çin Yeni Yılı hazırlıkları Çin Yeni Yılı hazırlıkları ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Başkan Demirtaş: 'Herkesi seviyor ve kucaklıyoruz' Başkan Demirtaş: 'Herkesi seviyor ve kucaklıyoruz'

Bayraklı, Ramazan, Bayram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 11:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement