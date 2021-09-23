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Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek - Son Dakika

Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek

23.09.2021 13:04
Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede ikamet edip, ekonomik sıkıntılar yaşayan üniversiteli öğrencilere maddi destek vereceklerini duyurdu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede ikamet edip, ekonomik sıkıntılar yaşayan üniversiteli öğrencilere maddi destek vereceklerini duyurdu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili açıklama yaptı. 74 kişilik kapasiteye sahip Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdunun fazla talep nedeniyle kısa sürede tamamen dolduğunu ve kapasitesine ulaştığını belirten Sandal, "İzmir içinden ve dışından kalacak yer bulma ihtiyacı duyan öğrencilerimize barınma imkanı da sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu kapasiteyi artırarak daha fazla öğrencimizin ihtiyacına yanıt vermeyi planlıyoruz" dedi.

Aynı zamanda bir öğretmen olan Başkan Sandal, ilçede ikamet edip, ekonomik sıkıntılar yaşayan üniversiteli öğrencilerine maddi destek vereceklerini duyurdu. Başkan Sandal, "Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bayraklı'daki ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimizin yanındayız ve onlara maddi destek sağlayacağız. Bayraklı'da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak. Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize destek olacağız. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak" şeklinde konuştu.

Adaylık çalışmalarından itibaren verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Başkan Sandal, "Bayraklı'da bir ailemizin ekonomik durumu veya farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkacağız. Bir çocuk; imkanları kısıtlı diye okuluna gidemiyorsa, ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, barınma sorununu çözemiyorsa ve biz de bu çocuğumuza el uzatmıyorsak görevimizi yapamıyoruz demektir. Bu ülke kalkınacaksa, bir noktaya gelecekse gençlerimiz sayesinde, çocuklarımız sayesinde olacak. Biz onları desteklediğimiz, imkanlarını karşıladığımız sürece çocuklarımız ışıl ışıl parlayacak. Başarıları Bayraklı'nın ve ülkemizin gururu olacak" dedi. - İZMİR

Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek

Serdar Sandal, Nene Hatun, Üniversite, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraklı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem barınma hem maddi destek - Son Dakika
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