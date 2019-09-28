Bayraklı'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediyede çalışan stajyer öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.



Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında, belediyede görev yapan stajyer öğrencilere "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" eğitimi verdi. Bayraklı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitim seminerine 70 stajyer öğrenci katıldı. Seminerde İş Güvenliği Uzmanı Berat Eroğuz ve Tuncay Altundağ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda; mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgiler aktardı.



Genel iş güvenliği kuralları, kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamının oluşturulması konularını anlatan uzmanlar, koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çekti. Gün boyu süren eğitimin ardından sınava giren öğrenciler sınavı başarıyla geçti. - İZMİR