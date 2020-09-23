Bayraklı'da kadınlar 'mutfak' kuruyor - Son Dakika

Bayraklı'da kadınlar 'mutfak' kuruyor

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooepratifi üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Osmangazi hizmet binası önündeki kafeyi mutfağa dönüştürüyor.

Bayraklı'da kadınlar 'mutfak' kuruyor, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooepratifi üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Osmangazi hizmet binası önündeki kafeyi mutfağa dönüştürüyor. Kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen projede kadınlar, gıda ürünleri üretip satacak.

Kadınların istihdam oranının artırılması, ekonomik özgürlüğe kavuşması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, geliştirilen projeyle mutfak kurup, gıda üretimi yapacak. Bayraklılı kadınlar, Osmangazi hizmet binası önündeki kafede 4 çeşit sıcak yemek, unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünleri satarak, özel günler için de organizasyon hizmetleri verecek.

'Bayraklı Kadın Eli' uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları yemek servisinden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca gün sonunda artan yiyecekler, barınaklardaki can dostlara gönderilecek. Kooperatiften elde edilecek kazançla, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul giderleri sağlanacak ve başarılı öğrencilere burs verilecek. Çalışmaları başlayan proje için gerekli teçhizatların alımına başlanırken, Ekim ayında üretime geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 'Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı' çerçevesinde harekete geçen kooperatif üyelerin başlayan projesi için gerekli teçhizatların alımına başlanırken, ekim ayında üretime geçilmesi hedefleniyor.

Kooperatif geliri çocuklara harcanacak

Kooperatif Başkanı Selda Arslan, "Ticaret Bakanlığı'nın hibe programına başvurduk ve istihdam ile mutfak projelerimiz kabul edildi. Amacımız; kadınlarımızın sosyal hayata ve ekonomiye katılımlarını sağlamak. Ekim ayında başlayacağımız proje kapsamında mutfak hizmetiyle günlük yemek ve unlu mamul üretimi yapılacak. Ayrıca organizasyon hizmetleri de verilecek. Bu kapsamda 1 kadın aşçı istihdam ettik. Buradan elde edilecek gelir, kadınlarımız arasında bölüştürülecek. Kooperatifimizin elde ettiği kazançla da eğitim alan çocuklarımızı destekleyeceğiz. Kooperatifteki kadınlarımıza eğitim vererek, dönüşümlü olarak bu mutfakta görev almalarını sağlayacağız. Tüm kadınlarımızı projeye destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Her zaman yanınızdayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Kadınların istihdamı, sosyal hayata, ekonomiye katılmaları, emeklerinin karşılığını alarak güçlenmeleri çok önemli. Kadınlar güçlendikçe, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol oynayabilirler. Kadınlarımızı bu girişimlerinden dolayı kutluyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - İZMİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Osmangazi, Bayraklı, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da kadınlar 'mutfak' kuruyor - Son Dakika

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