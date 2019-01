Bayraklı'da Kadınlar Şampiyonluk İçin Hamle Yaptı

İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvası Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvası Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İzmir'in tüm ilçelerinden 56 yarışmacının katıldığı etkinlikte, dereceye girenlere madalya, kupa ve profesyonel satranç takımı ile kitabı hediye edildi.



Spora ve sporculara her zaman destek veren Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvasında sporcular, 6 tur İsviçre Sistemi kurallarına göre eşleştirildi ve 60 dakika 30 saniyelik süre verildi. Açık kategoride toplam 56 kişi katıldı. 75'inci Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın başından itibaren şampiyonluk için en iyi hamleleri yapmaya çalışan sporcuların müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Satranç hakemleri Engin Denizalev, Nasrettin Yunus, Mustafa Ulusoy, Sıdıka Sema Yelbuga, Çetin Karaman, Cemre Ertöz, gözetiminde gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar profesyonelleri aratmadı. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, ilk üçe girenlere kupa ve profesyonel satranç takımı ile satranç kitabı hediye edildi. Turnuvada; Gülcan Sena birinci, Mutlu Ezgi ikinci, Görcük Özgü ise üçüncü oldu.



İzmir'in lideri Bayraklı



2009 yılından bu yana sporun her dalına destek verdiklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Belediye olarak gelişim çağındaki çocuklarımız için futbol, basketbol, yüzme, güreş, voleybol ve satranç gibi çok sayıda branşta kurs açarak, çocuklarımızı yeteneklerine göre spora yönlendiriyoruz. Amatör spor kulüpleri başta olmak üzere bizden destek isteyen tüm kulüplere ev sahipliği yapıyoruz. Satranç sporu insanların düşünme ve hamle gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bayraklı'da da bu konuda ciddi sporcu sayısına ulaşmış durumdayız. Her geçen gün artan oyuncu sayımızda 152 lisanslı sporcuyla İzmir'in lideri konumundayız. Turnuvalarla da çocukların yarışmalara alışmasını sağlıyoruz. Bu kapsamdaki İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvasına katılan herkesi tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

Fenerbahçe, Sionlu Orta Saha Kasami'yi Gözüne Kestirdi

AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir

Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak