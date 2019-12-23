Bayraklı'da Latin rüzgarı - Son Dakika
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Bayraklı'da Latin rüzgarı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediyenin bu yıl ilk kez açtığı Latin dansları kursu, 7'den 70'e her yaştan katılımcıdan büyük ilgi görüyor.

Bayraklı'da Latin rüzgarı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediyenin bu yıl ilk kez açtığı Latin dansları kursu, 7'den 70'e her yaştan katılımcıdan büyük ilgi görüyor. Eğitmen eşliğinde dans tekniklerini öğrenen kursiyerler, günlük yaşamın stresinden uzaklaşırken, dans ederek eğleniyor.


Farklı branşlardaki hobi kurslarıyla vatandaşların sosyal yaşamını aktif hale getiren Bayraklı Belediyesi, bu yıl ilk defa açtığı Latin dansları kursları ile dikkat çekiyor. Belediyenin kültür merkezleri ve semt evlerinde ücretsiz olarak açılan kurs, ilk günden dans tutkunluklarının gözdesi oldu. Her yaş grubundan katılımcıları olan kursa, çocukların yanı sıra; ev hanımları, emekliler ve evli çiftler ilgi gösteriyor. Kursa katılanlar, eğitmenler eşliğinde; salsa, tango, quickstep ve vals danslarının inceliklerini öğreniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, ilk gösterilerini solo ve grup olarak 14 Şubat Sevgililer Gününde yapacağı belirtildi.


Eğitimlerin, çocuklar için pazartesi günleri 15.00-17.00 saatleri arası Fuat Edip Baksı, çarşamba 15.30-17-30 arası Nafiz Gürman, perşembe 15.30-17-30 arası Mansuroğlu Semt Merkezlerinde, pazar günleri 11.00-13.00 arasında İhsan Alyanak Kültür Merkezinde, yine aynı gün 14.00-16.00 saatlerinde Osmangazi hizmet binasında verildiği öğrenildi. Yetişkinler içinse pazartesi ve çarşamba günleri 20.00-22.00, cumartesi günü 16.00-20.00 saatleri arasında Kadın Dünyasında eğitimler sürüyor.


Latin Dansları kursuna katılmak isteyen dans tutkunlarının, Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün 477 20 00 numaralı telefonunu arayarak ayrıntılı bilgi alabileceği öğrenildi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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