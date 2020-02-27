Bayraklı'da, 'Mahremiyet' eğitimi - Son Dakika

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte UCİM İzmir Koordinatörü Avukat Candan Tekin Çekiç, İletişim KoordinatörüAvukat Yeşim Aydın ve Psikolojik Danışman Filiz Budak, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Konuşmacılar, çocuk istismarı ve türleri, çocuklara özel bölgelerinin öğretilmesi, istismarın önlenmesi ve yapılması gerekenleri anlattı. Açılış konuşmasında UCİM'i tanıtan Candan Tekin Çekiç, derneğin amacı, çalışma prensibi ve misyonu ile ilgili bilgiler verdi. Avukat Yeşim Aydın ise çocuk istismarının Türk Ceza Kanunu'ndaki yerini, çocuklara karşı işlenen suçların cezalarını ve bu suçların sonuçlarını özetledi.

Ailelere, çocuklarını istismardan nasıl koruyacaklarına dair yol gösteren Psikolojik Danışman Filiz Budak ise fiziksel ve duygusal istismar arasındaki farkı, çocuğa özel bölgelerinin öğretilmesinin önemini anlattı. Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar hakkında bilgi veren Budak, şunları söyledi: "Çocuğun, kendisinden en az 6 yaş büyük kişi veya kişiler tarafından cinsel haz amacı güderek, zorla ya da ikna edilerek kullanılması cinsel istismardır. Cinsel istismar türleri temas içermeyen, cinsel dokunma ve cinsel sömürme olarak görülebilir. Çocuğun kısıtlı olarak zarara uğratılması ya da fiziksel olarak bir cezaya çarptırılması duygusal istismardır. Hasar durumu ve sonuçları somut olarak gözlenebildiği için en kolay tespit edilebilen istismar türüdür. Duygusal istismarın görüldüğü davranışları çocuğa bağırma, korkutup yıldırma, reddetme, aşağılamatehdit etme gibi sıralayabiliriz. Fiziksel ihmal ise çocuğun ailesi ya da bakıcısı tarafından, yaşamı için gerekli ihtiyaçlarından yoksun bırakılmasıdır."

İstismar konusunda aileleri uyaran ve katılımcılara "Çocuklarınızı dinleyin" önerisinde bulunan Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların anlattıklarına inanın. Çünkü onlar olayları saf ve temiz haliyle size aktarır. Bunun için onlarla konuşun, oyunlar oynayın, birlikte ortak çalışmalar yapın, iş yerinizdeki olayları anlatın. Olumlu ya da olumsuz fark etmez başınıza gelenlerden bahsedin. O da sizinle bir çok şeyi paylaşmayı öğrenir. Başına gelebilecek kötü olayları anlatırken beyaz ve siyah gibi ayrımlar yaparak anlatın. Çocuklarınızın yanında cinsel ilişkiye girmeyin. Evin içindeki giyim tarzınıza dikkat edin. Siz nasıl davranırsanız, dışarıda böyle bir şeyin normal olduğunu düşünerek hareket edeceklerdir.Özel bölgelerin öğretilmesi yine önemli konulardan biri. İster çok yakını olsun, isterse dışarıda tanıştığı ya da tanıştığınız biri olsun, onların özel bölgelerine dokunulamayacağını anlatın. Çocuklarınıza, kendi bedenlerinin kararlarını kendilerinin vereceğini anlatın. "

Konuşmaların ardından, katılımcılara, çocukların özel bölgelerini oyunlarla anlatan broşürler dağıtıldı. Eğitimin ardından Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan; UCİM İzmir Koordinatörü Avukat Candan Tekin Çekiç, İletişim Koordinatörü Avukat Yeşim Aydın ve Psikolojik Danışman Filiz Budak'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.