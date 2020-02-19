Bayraklı'da metruk binaların yıkımı tam gaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da metruk binaların yıkımı tam gaz - Son Dakika

Bayraklı'da metruk binaların yıkımı tam gaz

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda terk edilmiş haldeki metruk yapılar yıkılıyor.

Bayraklı'da metruk binaların yıkımı tam gaz, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda terk edilmiş haldeki metruk yapılar yıkılıyor.


Bayraklı Belediyesinin uyarılarda bulunduğu vatandaşlara ait metruk yapılar Turan Mahallesi'nde yıkılıyor. Daha önce Fuat Edip Baksı, Gümüşpala ve Adalet gibi farklı mahallelerde de uygulanan işlemin, önümüzdeki günlerde Mansuroğlu Mahallesi'nde de devam edileceği kaydedildi. Yetkililer, Bayraklı'nın ihtiyaç duyulan mahallelerinde güvenlik tehlikesi oluşturan binaların mevzuata uygun şekilde yıkımını sağlamak için çalışmalara devam edileceğini vurguladı.


Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk haldeki yapıların zaman zaman uyuşturucu madde kullanan gençlerin mekanı haline geldiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Bayraklı'da tehlike arz eden yapıların ilçenin görünümünü bozmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yurttaşlarımız çevrelerindeki bu tarz yapıları ilgili birimlerimize bildirebilir. Gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra biz de uygulamaya başlarız" dedi. - İZMİR

Gümüşpala, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim
Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı'da metruk binaların yıkımı tam gaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]