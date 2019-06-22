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Bayraklı'da muhteşem şölen

28 dakika önce

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı yaşlardaki 9 grupta 7 bölgenin halk oyunlarını sergileyen 120 kursiyer, yıl sonu şöleninde kursiyerler performanslarıyla tam not aldı.

Bayraklı'da muhteşem şölen, System.String[]
Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı yaşlardaki 9 grupta 7 bölgenin halk oyunlarını sergileyen 120 kursiyer, yıl sonu şöleninde kursiyerler performanslarıyla tam not aldı.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, meclis üyeleri ve ilgili müdürler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte salon tamamen dolarken, 4-63 yaş arasında farklı meslek gruplarından kursiyerlerin bulunduğu halk oyunları ekipleri büyük beğeni topladı. Hüseyin Keç yönetiminde gerçekleştirilen gösterinin ilk yarısında Zeybek, Gaziantep, Diyarbakır, Üsküp ve Burdur yörelerine ait danslar sergileyen ekipler, etkinliğin ikinci bölümünde ise; Azeri Kafkas-Gavallı, Kırklareli, Muğla ve Karadeniz yörelerine has halk oyunlarıyla uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlikte ayrıca Aşuk ile Maşuk gösterisi de ilgiyle izlendi. Minik kursiyerlerin heyecanları görülmeye değerdi. Salonu tamamen dolduran seyirciler de unutulmayacak bir gece yaşadı. Etkinliğin sonunda ayakta alkışlanan ekibi tebrik eden Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın, yönetmen Hüseyin Keç'e çiçek takdim etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Bayraklı, Güncel
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