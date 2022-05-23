Bayraklı'da okullar arası basketbol turnuvası

Geleceğin basketbolcuları performanslarıyla beğeni topladı. Okul yönetimlerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dereceye giren takımları tebrik etti.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli müsabakalarda ilçe genelindeki ilk ve ortaokullardan 5 erkek, 6 kız takımı kıyasıya mücadele etti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTILAR

2 grupta düzenlenen turnuvanın erkekler kategorisinde Şehit Uygur Sarıkaya Ortaokulu üçüncü, Milli İrade Ortaokulu ikinci, Mustafa Çukur Ortaokulu da birinciliği göğüsleyerek şampiyon oldu. Kızlarda ise Milli İrade Ortaokulu üçüncü, Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu ikinci, Şehit Uygur Ortaokulu da birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı.

BAŞKAN SANDAL, SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Turnuvaya katılan tüm okullarımızı ve sporcularını kutluyorum. Dostluk ve centilmenlik içinde geçen müsabakalarda takımlar kendilerini test etme imkanı buldu. Bayraklı'da geleceğin başarılı sporcularını her alanda desteklemeye ve üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.