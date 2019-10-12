Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da okullar sil baştan yenileniyor
Son Dakika Güncel Bayraklı'da okullar sil baştan yenileniyor

Bayraklı'da okullar sil baştan yenileniyor

34 dakika önce

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya devam ediyor.

Bayraklı'da okullar sil baştan yenileniyor, System.String[]

Eğitim alanlarının bakım, onarım, boya, temizlik, çimlendirme ve ağaç budama işlerini yapan belediye ekipleri, son olarak okul bahçelerinde bulunan bankları ve çöp kutularını değiştirdi.

Bayraklı Belediyesi, okullardaki ihtiyaçların giderilmesi için yaptığı çalışmalarda ilçedeki 50 okulun bakım, onarım, boya ve temizlik işlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul bahçelerinde mutlu ve güvenli bir şekilde oynamalarını sağlayabilmek için çimlendirme yaparken, çöp kutularını da yeniledi. Okulların içinde ve çevresinde öğretmenlerin ve öğrencilerin rahatça zaman geçirmeleri için yeni yeşil alanlar ve oturma grupları oluşturuldu. Bitkilendirme ve budama işlemlerini tamamlayan ekipler, yabancı otları temizleyerek, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokuluna giden ve 3-6 yaş arasındaki çocuklara çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlı bireylerin yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla okullara küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.

Tüm imkanlarımızı seferber ederiz

Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim almalarını sağlamak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da bulunan 50 okulun neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimleri için tüm imkanlarımızı seferber ederiz" dedi.

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
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