Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da okullar yenileniyor
Son Dakika Güncel Bayraklı'da okullar yenileniyor

Bayraklı'da okullar yenileniyor

45 dakika önce

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını karşılayarak yeniledi.

Bayraklı'da okullar yenileniyor, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyaçlarını karşılayarak yeniledi.


Bayraklı Belediyesi, okullardaki ihtiyaçların giderilmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında; kentteki 50 okulun bakım, onarım, boya ve temizlik işlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul bahçelerinde güvenli bir şekilde oynamalarını sağlayabilmek içinde çimlendirme yaptı, çöp kutularını yeniledi. Ekipler ayrıca, okulların içinde ve çevresinde öğretmenlerin ve öğrencilerin rahatça zaman geçirmeleri için yeni yeşil alanlar ve oturma grupları oluşturdu. Bitkilendirme ve budama işlemlerini tamamlayan ekipler, yabancı otları temizleyerek, çocuk oyun gruplarını ve oyun alanlarını kauçuk zeminle kapladı. Ekipler ayrıca, anaokuluna giden ve 3-6 yaş arasındaki çocuklara çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlı bireylerin yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla okullara küçük hobi bahçeleri de kazandırdı.


Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim almalarını sağlamak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da bulunan 50 okulun neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimleri için tüm imkanlarımızı seferber ederiz" dedi. - İZMİR

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı
TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da okullar yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]