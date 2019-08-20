Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da orman yangını
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Bayraklı'da orman yangını

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Bayraklı'da Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kuru otların tutuşması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye söndürme işçileri, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi ile sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:31 Kaynak: DHA
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