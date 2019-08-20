Bayraklı'da orman yangını
52 dakika önce
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:10 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bayraklı
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Bayraklı'da Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kuru otların tutuşması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye söndürme işçileri, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi ile sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Son dakika! Ankara'da korkutan deprem! Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi