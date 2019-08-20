Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da orman yangını (2)
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Bayraklı'da orman yangını (2)

11 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ ALAN, DESTEĞE KOŞTUİzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hem mahalle sakinlerinin hem de orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayraklı'da orman yangını (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ ALAN, DESTEĞE KOŞTU
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hem mahalle sakinlerinin hem de orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çıktığını öğrenen mahalle sakinleri, evlerindeki ya da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini yanlarına alarak, itfaiye ekiplerine desteğe geldi. Bazıları da, hortumların açılması ve toplanması sırasında orman ve itfaiye ekiplerine yardım etti.
EVLERE YAKLAŞTI
7383 Sokak'ta bulunan Körfez Evleri Sitesi apartmanlarına yaklaşan ve paniğe sebep olan alevler, yapılan çalışmayla tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR,


Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:40 Kaynak: DHA
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