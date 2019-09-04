Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da orman yangını; 2 kişiye gözaltı
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Bayraklı'da orman yangını; 2 kişiye gözaltı

2 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlıkta, dün gece yangın çıktı.

Bayraklı'da orman yangını; 2 kişiye gözaltı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlıkta, dün gece yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, yangını 2 kişinin başlattığının öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bayraklı'ya bağlı Cengizhan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün gece saatlerinde, yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Polis, yangının 2 kişi tarafından başlatıldığı ve şüphelilerin daha sonra araçla bölgeden uzaklaştığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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