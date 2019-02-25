Bayraklı'da Örnek Siyaset

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Bayraklı'da örnek bir siyasi duruş sergiledi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Bayraklı'da örnek bir siyasi duruş sergiledi. Yozgatlı vatandaşların Arabaşı etkinliğine davet edilen Sandal, AK Parti adayı Ali Aslan'ın da o sırada salonda olduğunu öğrenince, "Sizi birazdan alalım" önerilerini geri çevirerek toplantıya katıldı.



CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, gün boyu Bayraklı ilçesinde yoğun ziyaretler gerçekleştirdi. Yozgat Akdağmadeni Ortaköylüler Derneği'nin Beyza Düğün Salonu'nda gerçekleştirdiği Arabaşı etkinliğine de davet üzerine katılan Sandal, AK Parti adayı Ali Aslan'ın da o sırada salonda olduğunu öğrenince, "Sizi birazdan alalım" önerilerini geri çevirerek toplantıya katıldı.



Salondan ayrılmak üzere olan Ali Aslan ile tokalaşan Sandal'ın siyaseten gösterdiği nezaket toplantıya katılanlar tarafından takdirle karşılandı. Yozgatlı vatandaşlarla sohbet eden Sandal, vatandaşlarla birlikte halayda çekti.



Hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Sandal, "Yeni bir seçim arifesindeyiz. Bu seçimin amacı ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etme yarışıdır. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi inancından, etnik kimliğinden, siyasal kimliğinden dolayı ötekileştirmeden hizmet etme mücadelesidir. Biz bu anlamda tüm Yozgatlı dostlarımın huzurunda Bayraklı'ya söz veriyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet götüreceğiz. Bayraklı'nın derdi hepimizin derdi. Çocuklarımızın okul derdi hepimizin derdi. Yatağa geç giren vatandaşımızın derdi hepimizin derdi. Biz alanında pırıl pırıl yetişmiş gençlerimizle yeni kadrolarımızla yeni meclisimizle Bayraklı'nın tüm sorunlarını kökten çözmeye talibiz" dedi. - İZMİR

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